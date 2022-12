Sicilia | Schifani | Cartello tra Ita e Ryanair | prezzi alle stelle per voli da Catania e Palermo

(Di sabato 10 dicembre 2022) “È un fatto scandaloso, esiste un ‘’ tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e, che servono la, un monopolio a due in forza del quale isono schizzati. Lunedì, e non siamo ancora a Natale, chi parte dalla, per Roma andata e ritorno spende oltre mille euro, mentre chi parte da Roma per Milano ne paga circa 200. Una situazione di mercato anomala che abbiamo denunciato, per questa ragione ci stiamo rivolgendo all’Antitrust”. Lo ha detto il presidente della Regionena, Renatoin un’intervista al Tg4 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...apprezzamento e sostegno nei confronti del presidente della Regione Renatoe della sua giunta per aver intrapreso le azioni necessarie per vigilare sulla concorrenza dei voli per la......e sostegno nei confronti del presidente della Regione Siciliana Renatoe della sua giunta per aver intrapreso le azioni necessarie per vigilare sulla concorrenza dei voli per lae ...PALERMO – “È un fatto scandaloso, esiste un ‘cartello’ tra le due compagnie Ita, a capitale pubblico, e Ryanair, che servono la Sicilia, un monopolio a due in forza del quale i prezzi sono schizzati.Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una intervista che andrà in onda oggi alle 19 al Tg4. “La Sicilia – ha sottolineato il governatore – non può pagare questo pegno, ...