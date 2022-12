Si risveglia dopo 9 mesi di coma | ciò che è successo lascia tutti senza parole

Leggi su tvzap

(Di sabato 10 dicembre 2022) Social. California, 16enne sidal: medici sconvolti. La storia che stiamo per raccontarvi può essere intitolata “Il miracolo di Natale” e sembra uscita da uno di quei film tipici del periodo delle feste che passano ogni sera in Tv. A novedi distanza dall’incidente d’auto che lo ha mandato in, un 16enne si è svegliato nella clinica dove si trova ricoverato. Il giovane ancora non può parlare e a malapena riesce a muoversi, ma il fatto che abbia ripreso coscienza ha dato speranza alla famiglia: per i medici è “un miracolo”.Leggi anche –> Tragedia in Italia, treno travolge auto sui binari e la trascina: estratta viva una donna California, 16enne sidal9 ...