Short track | Coppa del Mondo Almaty | Sighel perde il podio | staffetta maschile azzurra in finale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Pietro(Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) hanno guadagnato l’accesso alladei 1.500 metri maschili nella terza tappa delladeldi. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena di(in Kazakistan)si è dovuto accontentare del settimo posto dopo una caduta, mentre Spechenhauser ha concluso in quinta piazza. L’altro azzurro, Mattia Antonioli (C.S. Esercito) si è classificato al quattordicesimo posto. Nei 1.500 metri femminili Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) conquista il pass per la, chiudendo in ottava posizione. Eliminata in semiArianna Valcepina (Fiamme Gialle). Si sono poi disputate le semifinali delle staffette monosesso. Sorride il quartetto ...

Ottime notizie dalla staffetta maschile, che ha conquistato l'accesso alla finale. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Tommaso Dotti ha concluso al secondo ...Un Pietro Sighel, invece, presente nella staffetta mista insieme alla sorella Arianna, a Thomas Nadalini e ad Arianna Sighel. L'Italia si è ben comportata in batteria, chiudendo alla spalle della ...Courtney Sarault skated to a gold medal in the women's 1,000-metre final as Canada collected three medals on the first day of the ISU World Cup stop in Almaty, Kazakhstan.SPORT INVERNALI - Il calendario dell'ottava settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 66 gare di dieci discipline diverse: sci alpino, biathlon, sci d ...