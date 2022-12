Serie D | incredibile gol da metà campo VIDEO

Tuttosport

Ciò non toglie che ci sia una crudeltànella sequenza, è molto forte vedere i ... perché siamo sommersi, nelletv, nelle news e su Instagram, di immagini violentissime, e tutti se ne ...... dopo l'2 - 2 maturato nei tempi regolamentari con la rimonta Oranje all'ultimo respiro ... indirizzando così lache viene chiusa dall'interista Lautaro Martinez dopo l'unico errore ... Gioia Benevento, blitz Cannavaro a Parma anche grazie all'incredibile rigore di Vazquez! Pierre Kalulu al top: nessuno come lui. L'annuncio della Lega Serie A non lascia spazio a dubbi. La reazione dei tifosi ...Nelle ultime ore è emersa un’incredibile indiscrezione di mercato, che vorrebbe Cristiano Ronaldo al Milan in caso di addio di Leao Redazione Il Milanista Il campionato di calcio è fermo ormai da alcu ...