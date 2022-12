Senza giri di boa | a Più Libri Più Liberi lo spettacolo teatrale che racconta le storie di donne e ordinaria discriminazione lavorativa

Rovigo.News

Ci accompagna in ufficio, si fa stranitra telefonate, agende, chat. Viaggia da un pensiero ... Il carico mentale in sostanza lo senti anche se stai seduta davanti a un pccorrere in giro, è ...Il Mondiale 2022 di Superbike si era chiuso con quattrod'anticipo e con tanta paura per effetto della sospensione di Gara - 2 a Phillip Island , con ...peraltro mostrare le immagini dell'... Senza giri di boa, appuntamento a Palazzo Roncale