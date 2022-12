(Di sabato 10 dicembre 2022) Insegnanti etori scenderanno in piazza per chiedere di modificare l'articolo che porta alla cancellazione di centoautonomi lombardi lasciando inalterato il numero dei plessi

L'istruzione e la ricerca lombarda si fermano il 16 dicembre, venerdì prossimo. A lanciare logenerale regionale contro la prima legge di bilancio del governo Meloni Flc Cgil è UilLombardia. Al centro della protesta, l'articolo 99 del disegno di legge in discussione alla ...Cgil e Uil del Piemonte hanno indetto per giovedì 15 dicembre in tutta la regione unogenerale contro la legge di Bilancio del governo Meloni , definita dai sindacati "iniqua e ... laed ... Scuola, sciopero in Lombardia il 16 dicembre contro i tagli della finanziaria su istituti e ricerca Manifestazione a Pescara – Piazza Alessandrini ore 9,30 Contro una legge di bilancio che continua a impoverire il sistema pubblico d’istruzione TERAMO – La FLC CGIL Teramo invita il ...Il 13 dicembre sciopero generale contro la Manovra. La Sicilia si ferma. Stop anche ai treni. Ad aderire sindacati e Federconsumatori.