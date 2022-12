Scoperta maxi serra con oltre 2700 piante di cannabis | tre arresti a Terracina

(Di sabato 10 dicembre 2022) Latina – Nella mattinata del 5 dicembre scorso gli agenti della Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con il Commissariato di P.S. di, hanno tratto in arresto in flagranza tre persone, un 48enne ed un 34enne polacchi ed un 30enne ucraino. Nel corso dell’attività sono stati altresì rinvenuti 130 kg di marijuana già essiccata ed è stata sequestrata un’interadidiin vari stadi di crescita. Glied i sequestri in questione rappresentano il frutto di una specifica attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, che, grazie a numerosi servizi di osservazione svolti, ha consentito di individuare unain una zona periferica di. All’interno del sito in questione – che, nonostante la sua estensione, ...

