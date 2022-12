Sciabola da podio in Coppa del Mondo | per l’Italia arrivano tre medaglie

(Di sabato 10 dicembre 2022) Spettacolo azzurro nel Grand Prix FIE diospitato da Orleans. Una splendida Martina Criscio, reduce da un buon sesto posto nell’ultima tappa didel, si prende la scena salendo sul gradino più alto del. La foggiana è partita con il successo sulla francese Mathilde Mouroux 15-10, poi nei 32 l’ennesimo duello contro l’ucraina Olga Kharlan (già affrontata e superata nei 32 dei Mondiali e dell’ultima tappa di Algeri) si è chiuso sul 15-8 in favore dell’azzurra. A seguire latrice italiana ha proseguito la serie di vittorie superando la spagnola Lucia Martin Portugues 15-13 e l’americana Magda Skarbonkiewicz 15-14. In semifinale il successo 15-12 contro la compagna di squadra Chiara Mormile e nell’ultimo atto quello per 15-14 (recuperando da 12-14) ai danni della francese ...

Si ferma in semifinale il cammino di Luca Curatoli al Grand Prix Nuoma di Orleans. Dopo il secondo posto dello scorso anno, lo sciabolatore napoletano torna sul con un prestigioso terzo posto in uno degli appuntamenti più importanti di questo periodo che porterà al momento della ...GRAND PRIX DI- Orleans (Francia), 8 - 10 dicembre 2022 Atleti maschile: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo ...