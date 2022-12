Sci | Marta Bassino vince il Gigante al Sestriere Goggia | «Ho fatto molta fatica»

(Di sabato 10 dicembre 2022) Coppa del Mondo. Sesto successo in carriera per l’azzurra. La bergamasca Sofiafuori dalle 30: «Non era la gara ideale per il rientro in. Appuntamento a St. Moritz».

e la Hector erano le favorite e si sono confermate". La gran gara delle italiane è completata ... Con la vittoria di oggi, Bassino porta a 115 il numero totale delle vittorie delloalpino ......la Coppa del Mondo dia Sestriere, sulle nostre montagne olimpiche, era gia' un orgoglio, ma ora la nostra Regina delle Nevi questo orgoglio lo ha portato alle stelle! StraordinariaBassino,... Coppa del Mondo 2022/2023 - Tripudio per Marta Bassino, torna a vincere in casa! Rivivi il successo in gigante Marco Odermatt vince per dispersione a Val d'Isere. Decimo podio di fila in gigante come solo altri cinque nella storia e 6 su 6 in stagione.Marta Bassino ha archiviato la sesta vittoria in carriera sulle nevi italiane del Sestriere davanti a Hector e Vlhova. Bene l'Italia.