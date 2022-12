Sci | Marta Bassino trionfa nel gigante di Sestriere

(Di sabato 10 dicembre 2022) caption id="attachment 298413" align="alignleft" width="150"/captionUna straordinariaconquista ilfemminile di. Sulle nevi di casa, l'azzurra ha chiuso in 2'28"89 precedendo la svedese Sara Hector (+0"11) e la slovacca Petra Vlhova (+0"40). Quarta Federica Brignone, a cui sfuma il podio numero 50 in carriera per soli 26 centesimi.Tra le azzurre, ottima 11^ piazza per Asja Zenere. Persi tratta della sesta vittoria stagionale, la prima di questo 2022/2023. La piemontese sale anche al primo posto della classifica di specialità con 40 punti di vantaggio su Hector e 44 su Gut-Behrami. Domenica, sempre a, è in programma lo slalom.

Eurosport IT

