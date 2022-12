Sci di fondo | Beitostolen 2022 | Golberg la 10 km maschile | De Fabiani chiude sesto

(Di sabato 10 dicembre 2022) Paalvince la 10 kmdi, valida per la Coppa del Mondo/23. Il norvegese ha chiuso la gara in 23;55.6, davanti al connazionale Didrik Toenseth, in ritardo di 7.6 secondi. Terza posizione per Andrew Musgrave, con 10.3 di distacco da. Tra gli azzurri, ottima prova di Francesco Dea 21 secondi di ritardo dalla testa. Tredicesimo Dietmar Noeckler, con 33.4 secondi di distacco da, mentretrentottesimo Giandomenico Salvadori con 1:06.0 di ritardo. Poi trentanovesimo Paolo Ventura e cinquantatreesimo Simone Mocellini. SportFace.

13 Noeckler (ITA) 33 4 36 Salvadori (ITA) 1'06' 39 Ventura (ITA) 1'12 9 53 Mocellini (ITA) 1'44 1