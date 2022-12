Sci alpino | Vlhova comanda il gigante del Sestriere a metà gara | ma Bassino è vicinissima Settima Brignone

(Di sabato 10 dicembre 2022) Petraha un feeling speciale con la pista del, avendoci vinto nel 2020, e lo ha confermato anche nella prima manche delodierno sulla pista italiana. La slovacca, ma alle sue spalle ad insidiarla per la vittoria c’è un’ottima Marta, staccata solamente di sette centesimi dalla vetta. La piemontese ha perso nella prima parte rispetto alla slovacca, recuperando poi nella parte centrale e poi nell’ultimo tratto di pista. Terza posizione per la francese Tessa Worley, che ha accusato un ritardo di 40 centesimi da. La transalpina ha preceduto Mikaela Shiffrin, quarta a 44 centesimi, quasi tutti persi dall’americana al primo intermedio. In lotta per il podio ci sono anche la norvegese Ragnhild ...

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 11.07: Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. A più tardi.Settimo il norvegese Lucas Braathen a 1.54, nonostante un errore pesante sul muro, quindi ottavo l'austriaco Stefan Brennsteiner a 1.63, a braccetto con il padrone di casa Alexis Pinturault , mai in ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 10 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara VAL D'ISERE (FRANCIA), 10 DIC - Lo svizzero Marco Odermatt, in 1'01"89, è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante della Coppa del mondo di sci alpino in Val d'Isere (Francia), che si disp ...Il controllo della neve da parte dei tecnici della Fis ha dato esito positivo ed è così arrivato il via libera alle gare maschili della Coppa del mondo di sci alpino in Alta Badia. Nella località ...