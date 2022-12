Sci alpino | Marta Bassino pianta la bandiera al Sestriere! Apoteosi in gigante | quarta Federica Brignone | brava Zenere!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sventola il Tricolore altrionfa neldi casa, cogliendo il suo sesto successo in carriera in Coppa del Mondo ed il primo anche in Italia. Una vittoria emozionante per la piemontese, che è stata strepitosa nella seconda manche, in particolare nella parte finale dove ha fatto la differenza rispetto a tutte le avversarie. E’ una vittoria che mancava dalla doppietta del 2021 a Kranjska Gora evola anche in testa alla classifica di specialità, dopo il secondo posto all’esordio a Killington. La nativa di Cuneo era seconda al termine della prima manche e ha saputo reggere alla rimonta di una scatenata Sara Hector, che ha concluso ad 11 centesimi di ritardo dall’azzurro. Una vittoria che semdifficile a metà tracciato ed invece l’azzurra si è ...