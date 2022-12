Sci alpino | Gigante Sestriere 2022 in DIRETTA | curiosità per Sofia Goggia | Bassino e Brignone puntano in alto

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE I PETTORALI DI PARTENZA Amiche ed amici di OA Sport, appassionate/i di sci, vi diamo il benvenuto allaLIVE dello slalomfemminile del, valido per la coppa del mondo-23. Nella prima tappa italiana di questa stagione la squadra azzurra può disporre di due importanti carte da giocare: Martae Federica. La prima viene dal secondo posto deldi Killington, mentre la seconda ha già vinto su questa pista nella trionfale stagione del 2020. Le avversarie non mancano e saranno agguerritissime: da Mikaela Shiffrin a Tessa Worley, passando per Sara Hector, Petra Vlhova e Lara Gut, in grado di imporsi sulle nevi statunitensi. Grande ...

GIGANTE VAL D'ISERE: PROGRAMMA E ORARI SABATO 10 DICEMBRE: 09.30 Gigante maschile in Val d'Isere, prima mancheLa startlist completa dello slalom gigante maschile di Val d'Isere, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si gareggia sabato 10 dicembre sulla pista della 'Face de Bellevarde', con prima manche alle 9:30 e seconda alle 12:30. Sono sette gli italiani in gara tra i 67 iscritti al via: il primo ...Giuseppe Geppo Di Mauro E' tutto pronto a Sestriere per il ritorno della Coppa del mondo. La pista Kandhar G. A. Agnelli domani ospiterà il gigante che apre la due giorni di gare che… Leggi ...Grande attesa per la prima gara in casa delle azzurre. Sette le convocate: Bassino, Brignone, Goggia, Curtoni, Melesi, Zenere e Platino ...