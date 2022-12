Sci alpino | Federica Brignone | “Sensazioni migliori dopo la batosta di Lake Louise”; Sofia Goggia | “Fatto molta fatica”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Una giornata da ricordare per Marta Bassino. L’azzurra si è imposta nel gigante di casa, sulle nevi del Sestriere, tappa della Coppa del Mondo di scifemminile. L’azzurra ha ottenuto la sesta vittoria della sua carriera, interpretando molto bene la gara odierna e precedendo di undici centesimi una grande Sara Hector. Sul terzo gradino del podio è salita la slovacca Petra Vlhova, che aveva terminato davanti a tutte la prima manche. La piemontese è stata eccellente soprattutto nel tratto finale, prendendo tanta velocità e a regolando anche Vlhova di 40 centesimi. In questo quadro, ottimo il piazzamento di, quarta nella classifica complessiva e secondo tempo della seconda manche, ad appena 26 centesimi dal podio. Una grande prova di squadra in casa italiana, considerando l’undicesimo posto di Asja Zenere, al ...

OA Sport

Positiva anche l'analisi di Zan Kranjec : ' Nella prima discesa non ho sciato al limite, soprattutto nella parte centrale, ho girato troppo, non ho lasciato andare lo. Quindi sapevo cosa dovevo fare nella seconda manche, ma non sapevo se sarebbe stato sufficiente per il podio '. Foto: LaPresseIn questo momento dunque, la squadra femminile italiana veste due dei quattro pettorali rossi a disposizione, con gli altri che sono sulle spalle di Mikaela Shiffrin e della sopracitata Corinne Suter, ...