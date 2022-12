Sci alpino | ci saranno le gare di Coppa del Mondo in Alta Badia | esito positivo dai controlli della FIS

(Di sabato 10 dicembre 2022) Un appuntamento che non può mancare. Ogni anno, a metà dicembre, il Circo Bianco ha una scadenza fissa in. Il riferimento è alla mitica Gran Risa. Su questa pista gli appassionati di tutto ilhanno potuto emozionarsi grazie alle imprese di Alberto Tomba e di altri campioni dello sci. Ecco che la 37ª edizione delledidelvedrà i migliori sciatori del massimo circuito internazionale confrontarsi per il successo nelle duedi gigante previste il 18 e 19 dicembre. Una sfida per gli atleti su uno dei tracciati più belli e tecnici del calendario. C’erano un po’ di timori sulle condizioni climatiche, ma tutto è stato messo alle spalle dal momento che il controlloneve da parte dei tecnici ...

OA Sport

Il controllo della neve da parte dei tecnici della Fis ha dato esito positivo ed è così arrivato il via libera alle gare maschili della Coppa del mondo diin Alta Badia. Nella località altoatesina sono in programma due slalom gigante il 18 e 19 dicembre sulla famosa pista Gran Risa. .LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 12.03 Vi diamo appuntamento dunque alle 13.30 per la seconda manche. Avremo quattro azzurre in seconda manche, con Marta Bassino abbondantemente in corsa per il podio e ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 10 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara L'azzurra a 7 centesimi dalla slovacca, fuori Sofia Goggia SESTRIERE (ITALPRESS) - Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche del gigante ...Dopo la prima manche la slovacca precede l’azzurra. Settima la Brignone, mentre Goggia e Curtoni sono dietro: 28° Sofia, 29° Elena. Alle 13.30 la seconda prova ...