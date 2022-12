Sci alpino | chi è Asja Zenere? Una lunga gavetta in Coppa Europa | ora 11a alla terza gara in Coppa del Mondo!

(Di sabato 10 dicembre 2022) È stata una grande Italia quella vista oggi sulle nevi del Sestriere che hanno ospitato il secondo slalom gigante femminile della stagione 2022/23 didel Mondo. Marta Bassino ha centrato il primo successo stagionale, Federica Brignone si è piazzata ai piedi del podio dopo una grande rimonta. L’ottimo quadro azzurro è stato completato da un’incredibile 11a piazza di. Un risultato che sicuramente può sorprendere i più ma che in realtà viene da basi piuttosto solide costruite nelle ultime stagioni. Per la quasi 26enne, nata il 13 dicembre 1996 a Bassano del Grappa, una lunghissimain, iniziata nel lontano 2015 con lo slalom gigante di San Candido. Da lì una crescita che sembrava poterla portare in ...

