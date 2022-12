Sci Alpino | Cdm Donne Vlhova guida 1manche Gigante | Marta Bassino 2

OA Sport

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE 12.03 Vi diamo appuntamento dunque alle 13.30 per la seconda manche. Avremo quattro azzurre in seconda manche, con Marta Bassino abbondantemente in corsa per il podio e ...12.30 Si sta lavorando ancora sulla pista. Qualche istante di attesa ulteriore. Condizioni ideali ora, visibilità perfetta e sole che illumina la pista. 12.28 Pochi istanti e si incomincia! Vicino ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 10 dicembre, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Dopo la prima manche la slovacca precede l’azzurra. Settima la Brignone, mentre Goggia e Curtoni sono dietro: 28° Sofia, 29° Elena. Alle 13.30 la seconda prova ...SESTRIERE (TORINO), 10 DIC - Malgrado qualche piccolo errore sul muro, ma velocissima nel tratto finale, l'azzurra Marta Bassino in 1'12"37 è seconda dopo la prima manche del gigante della Coppa del m ...