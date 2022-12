(Di sabato 10 dicembre 2022) Continua ilmomento dellana femminile. Dopo la vittoria di Michela Battiston ad Algeri, nell’importante tappa del Grand Prix Nuoma di, in Francia, sono Chiarae Martinaa fare la voce grossa. Una delle duetrici azzurre sarà in finale per l’oro, dato che il tabellone le ha fatte incrociare in semifinale. Torneo eccezionale per entrambe, che comunque vada verrà coronato con un podio.ha iniziato con una vittoria convincente contro la statunitense Maia Chamberlain, prima di eliminare ai sedicesimi di finale una delle favorite della vigilia come la francese Sara Balzer, col punteggio di 15-13.ha poi avuto la meglio di Caroline Queroli all’ultima stoccata prima di ...

OA Sport

...dell'Italia nel mondo proprio attraverso la disciplina della. 'Una serata speciale, qui al Museo di Vancouver, con la Nazionale italiana di spada. Come ex giovane schermidore è un...... superando la Lube Banca Marche Macerata al termine di unarimonta conclusa per 18 - 16 al ... Smettere di giocare Precedente- Terzo posto per il Pettorelli ai campionati regionali di ... Scherma, grande Italia al GP Orleans di sciabola: Mormile e Criscio si giocano l'accesso in finale! 1' di lettura 10/12/2022 - Grande lucidità e nessuno scampo per gli avversari, nessuno dei quali (ad eccezione del finalista francese) ha raggiunto la doppia cifra contro il fiorettista anconetano del ...Ottima riuscita della manifestazione organizzata dalla società piacentina che ha visto in pedana 16 squadre maschili e 12 femminili. Il presidente Bossalini: «Il terzo posto è frutto della crescita ma ...