Scherma | Coppa del Mondo Vancouver 2022 | otto spadisti qualificati per il tabellone principale

(Di sabato 10 dicembre 2022) Prosegue la tappa delladeldi spada a. Dopo la prima giornata dedicata alle qualifiche femminili, oggi si sono tenute quelle maschili e sonogli azzurri che hanno staccato il biglietto per il. Tre di loro, però, erano già ammessi per diritto grazie al ranking e sono Federico Vismara, Andrea Santarelli e Davide Di Veroli. Il plotone azzurro nel main draw si era già completato dopo la fase a gironi, che ha visto gliitaliani grandissimi protagonisti. Valerio Cuomo e Gabriele Cimini hanno concluso con sei vittorie e zero sconfitte, mentre Enrico Piatti, Giacomo Paolini ed Enrico Garozzo hanno avuto accesso aldopo aver chiuso la prima fase con cinque successi ed un solo ...

Napoli . Sarano nove gli sciabolatori italiani che sabato ad Orleans prenderanno parte al Grand Prix FIE, valido come seconda prova didel Mondo. In gara anche Luca Curatoli che era già sicuro di un posto nel tabellone dei migliori 64 grazie al ranking internazionale. Il napoletano inizierà il suo percorso sfidando il polacco ...Roma che qualche mese dopo l'evento dellaItalia ospiterà la gara inaugurale del Campionato ... Smettere di giocare Precedente- Terzo posto per il Pettorelli ai campionati regionali di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La competizione internazionale di scherma costretta a trasferirsi a Selvazzano. La Kioene Arena nel weekend dal 3 al 5 marzo sarà occupata dalla pallavolo ...