Scherma | Coppa del Mondo 2022-2023 | Tommaso Marini conquista il Giappone Trionfo a Tokyo per l’azzurro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sulle pedane che hanno ospitate i Giochi Olimpici lo scorso anno,si prende la scena,ndo il terzo successo della carriera nelladeldi fioretto maschile. Il marchigiano trionfa ae cancella la prova deludente all’esordio a Bonn, quando a fermarlo fu la tanta pressione. Questa volta il 23enne di Ancona è stato perfetto, andando a prendersi la vittoria in finale contro il francese Maxime Pauty, sconfitto per 15-13 al termine di un assalto veramente bellissimo. In semifinaleaveva sfruttato il ritiro dell’egiziano Alaaeldin Abouelkassem sul 6-5 in favore del, con il fiorettista africano che si è dovuto accontentare del terzo posto insieme alse Yudai Nagano, battuto da ...

Tanti rimpianti per Giulio Gaetani, anche lui con un record di 5 - 1, ma costretto a passare da un turno di assalti preliminari, dove è stato sconfitto dal francese Allegre per 15 - 11. Fuori anche ...Napoli . Sarano nove gli sciabolatori italiani che sabato ad Orleans prenderanno parte al Grand Prix FIE, valido come seconda prova didel Mondo. In gara anche Luca Curatoli che era già sicuro di un posto nel tabellone dei migliori 64 grazie al ranking internazionale. Il napoletano inizierà il suo percorso sfidando il polacco ...La competizione internazionale di scherma costretta a trasferirsi a Selvazzano. La Kioene Arena nel weekend dal 3 al 5 marzo sarà occupata dalla pallavolo ...