Scandalo Qatar | sacchi di banconote nella casa della vicepresidente dell' Eurocamera Kaili

al . In casa di , vicepresidente dell'Eurocamera, sono stati trovati 'sacchi di banconote' ... Il legame con ilEva Kaili a fine novembre s'era fatta notare per i commenti positivi su Doha ......abbia rimborsato 320 milioni di dollari alle vittime di abusi salariali" Amnesty cerca di fare luce sulle vittime e denuncia losociale, per gli europarlamentari le riforme del"...Le cinque persone fermate ieri per il presunto caso di corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro al Parlamento europeo, legato al Qatar, stanno testimoniando oggi davanti al ...Il Parlamento europeo è scosso da un presunto scandalo di corruzione che se confermato, sarebbe un vero e proprio terremoto: stando ad un’inchiesta del francofono Le Soir e del fiammingo Knack, il gov ...