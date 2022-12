Scandalo Qatar | sacchi di banconote nella casa della vice presidente dell' Eurocamera Kaili

... associazione a delinquere e riciclaggio di denaro al Parlamento europeo, legato al, stanno testimoniando oggi davanti al giudice belga che si occupa del caso. Lo ha dichiarato un portavoce ...... nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che racconta di mazzette pagate dalper ... Un tassello in più, per unoche ha coinvolto, innanzitutto, il gruppo dei Socialisti. Le indagini, ...Le cinque persone fermate ieri per il presunto caso di corruzione, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro al Parlamento europeo, legato al Qatar, stanno testimoniando oggi davanti al ...Il Parlamento europeo è scosso da un presunto scandalo di corruzione che se confermato, sarebbe un vero e proprio terremoto: stando ad un’inchiesta del francofono Le Soir e del fiammingo Knack, il gov ...