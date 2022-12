Santa Lucia si avvicina | è subito festa con le bancarelle sul Sentierone - Foto e video

Clacson e bandiere In un corso Porta Nuova paralizzato anche per l'imponente afflusso di persone in centro per mercatini di Natale e mercatini disono risuonati per oltre un'ora i clacson ...Prima giornata a livelli pre Covid per la Fiera agricola didi Piave. Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere ditraccia così il bilancio della giornata di sabato 10 dicembre. 'Oggi abbiamo registrato un ...MARINO (attualità) - Il segretario Psi Fabio Mestici presenterà l’iniziativa promossa sul territorio dal 2016 ilmamilio.it - nota stampa Lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 18 presso la sezione ...FORLI'. Come ogni anno, il 13 dicembre, in corso della Repubblica a Forlì, torna la tradizionale fiera di Santa Lucia, la festa del Torrone da portare in dono alle ragazze innamorate. Un celebre detto ...