Salvini ancora sul Ponte sullo Stretto | ' Mi contattano privati per investire I fondi si troveranno'

Repubblica Roma

Sul Ponte abbiamo riportato in vita la società e l'abbiamo rifinanziata - ha proseguito- . Poi spetta agli ingegneri fare il loro lavoro. L'obiettivo è entro due anni partire coi lavori. Non ...... di cui pure fu alleato ai tempi in cui il leader di Forza Italia non avevasvelato il suo segreto (è liberale come Matteoè musulmano). Antonio Martino , invece, era un liberale per ... Regionali Lazio, Salvini: "Noi ancora senza candidato Aspettiamo con ansia Meloni" Frontex si pente: ONG di soccorso in mare non complici dei trafficanti. Bugia che la loro presenza in mare moltoiplica gli sbarchi. Ma il governo cita un vecchio documento che dice ancora il contrario ...Questa mattina il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini hanno visitato il cantiere della stazione Colosseo della Metro C.