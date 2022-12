“Sacchi di banconote a casa di Kaili | vacanze da 100mila euro per la famiglia Panzeri” | i dettagli sull’inchiesta sulla corruzione al parlamento Ue

Ferie da 100mila euro edi: l'oro del QatargateL'Echo riporta che è stato fermato anche il padre della Kaili, anche lui mentre cercava di partire con una borsa piena di. Il partito socialista greco "Kaili rinunci a seggio" Il Partito ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ammontare dei soldi non è stato ancora quantificato. L'Echo riporta che è stato fermato anche il padre della Kaili, anche lui mentre cercava di partire con una borsa piena di banconote. Il partito ...