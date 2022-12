(Di sabato 10 dicembre 2022) Si sono disputati due anticipi dell’ottava giornata del massimo campionato italiano die in campo sono scesePadova, Lyonse Cus. Ecco come è andata. Balzano momentaneamente in vetta alla classifica i campioni d’Italia delPadova, che asoffrono, ma alla fine si impongono di strettissimasui padroni di casa. Match altalentante, con i veneti che partono forte nel primo tempo,che rimonta e supera nella ripresa, ma al 73’ la meta di Luca Nostra trasformata da Lyle riporta avanti Padova sul +1. A tempo scaduto non arriva tra i pali il piazzato di Benjamin Madero eche si impone 29-30. Fanno tutto nel primo tempo i Lyons ...

OA Sport

... Maddalena Montecucco ore 14:15 Rubrica: Sportabilia a cura di Lorenzo Roata ore 14:45 Rubrica: Gli Imperdibili (promo) ore 14:50: Camp: Italiano Peroni10 2022/23Lions - Torino (...Non parliamo poi della rivalità nel. Ci sta tutto, ma oggi è Francia - Inghilterra sfida dell'...appesi alla cintura e Kane dall'altra al quale manca un solo gol per agganciare Rooney nella... Rugby, Top 10: il Petrarca di misura a Viadana, Piacenza batte Torino Viadana Tre cambi nel Rugby Viadana che andrà oggo ad affrontare i Campioni d’Italia del Petrarca Padova. Si gioca alle ore 15 allo Stadio Zaffanella.Finito il periodo di sosta, torna a giocare in serie A il Crc. Domani alle 14.30 una sfida per nulla semplice. Infatti il quindici di Mauro Tronca sarà al centro Onesti dell’Acquacetosa per la partita ...