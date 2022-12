Rugby Seven | World Series maschili | a Città del Capo vanno in semifinale Nuova Zelanda | Samoa | Usa e Sudafrica

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si è conclusa la seconda giornata della tappa dideldellee dopo la conclusione della fase a gironi sono andati in scena i quarti di finale. Nella Pool A niente sorprese, con ilche fa tre su tre, mentre le Fiji staccano il biglietto per i playoff battendo Francia e Canada. Nella Pool B, arriva lo shock di giornata, con l’Irlanda clamorosamente fuori dai quarti di finale dopo la sconfitta per 19-22 contro la sorpresa Uruguay. Non basta agli irlandesi battere lenell’ultimo match, cone Uruguay che si qualificano per la miglior differenza punti. Nella Pool C rialza la testa la, che dopo il ko con la ...

OA Sport

CITTÀ DEL CAPO 7S - FASE A GIRONI Francia - Canada 19 - 19 Usa - Giappone 19 - 14 Fiji - Gran Bretagna 19 - 10 Nuova Zelanda - Brasile 31 - 7 Irlanda - Spagna 33 - 12 Australia - Sudafrica 52 - 0 ...Nella Pool C la sorpresa più grossa della prima giornata, con la Nuova Zelanda che cade 10 - 14 contro la Spagna e ora dovrà sperare nei risultati altrui per un posto ai playoff. Vince, invece, l'... Rugby Seven, World Series femminili: a Città del Capo vanno in semifinale Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e Usa