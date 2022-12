Ronaldo disperato a fine partita | le immagini fanno il giro del mondo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Semifinale storica per il Marocco, che ai quarti di finale della Coppa delha battuto a sorpresa, per 1-0, il Portogallo di Cristiano, che così piò dire addio al suo sogno iridato. Un Mondiale fin qui eccezionale per la compagine marocchina, che si piazza tra le prime quattro delnonostante alla vigilia fosse tutt’altro che accreditata per un cammino del genere. Sugli scudi, il centrocampista della Fiorentina (nonché pallino del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli) Sofyan Amrabat, protagonista assoluto della sfida e non solo. A regalare lo storico passaggio alle semifinale è la rete di En Nesyri, al 42° minuto del primo tempo. A niente sono serviti i tentativi del Portogallo di ribaltare la situazione, affidandosi anche all’impiengo di Cristiano, inizialmente in ...

a fine partita, il capitano lusitano, ha lasciato subito il campo. Cristiano, dalla panchina alle lacrime Già nei giorni scorsi la sua frustrazione per non aver iniziato il match ...cristiano6 1. CRISTIANO, NON MOLLA IL COLPO L'ARSENAL Da www.calciomercato.com L'Arsenal ha intenzione di fare un ultimotentativo per convincere Cristianoa vestire la maglia dei Gunners. Dopo le ultime voci che vogliono CR7 prossimo ... Cristiano Ronaldo disperato in lacrime: la frase in tv che lo ha fatto piangere (ANSA) - ROMA, 10 DIC - E' più di una festa quella nello stadio Al-Thumama di Doha, in campo e sulle tribune. Le decine di migliaia di tifosi del Marocco esultano e festeggiano la ...Le lacrime del campione. Cristiano Ronaldo saluta il mondiale del Qatar, probabilmente l'ultimo della sua carriera. Il suo Portogallo è stato sconfitto dal Marocco nei quarti di finale ...