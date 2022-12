ROH | Athena Ember Moon è la nuova campionessa | battuta Mercedes Martinez

(Di sabato 10 dicembre 2022)si davano battaglia questa notte per il titolo didel mondo della Ring of Honor. Un match particolarmente importante per l’ex, che in WWE non era mai riuscita ad acciuffare un titolo assoluto. Il match è stato il secondo match della card ed ha visto le due donne sfidarsi al massimo delle loro forze. Le due ex WWE hanno una lunga storia di precedenti, essendosi affrontate più volte sia ad NXT che addirittura nella Shimmer. In tutte le occasioni, sia incontri singoli che con altre wrestler coinvolte,fino ad oggi aveva sempre avuto la peggio. Per questo, forse, lasembrava particolarmente determinata e cattiva. Lanon ha esitato ad utilizzare mosse ...

The Shield Of Wrestling

... l'ex 3 volte IWGP United States Champion Juice Robinson che ha da poco ufficialmente firmato con la AEW!Women's Championship: Mercedes Martinez (C) vsUn vero e proprio scontro tra dure ...Al termine del match i fan hanno assistito anche al debutto di, ex NXT Women's Champion. ... Al termine del match, Punk ha celebrato la vittoria con i campioni di coppia della, nonchè suoi ... Athena ha sconfitto Mercedes Martinez a ROH Final Battle Though the biggest women’s match on Ring of Honor Final Battle has to belong to Athena versus Mercedes Martiez for the Ring of Honor Women’s World Championship, the bout between recent AEW signee ...The Kingdom (Matt Taven & Mike Bennett) (w/Maria Kanellis) defeated Ativalu & Sal Muscott Ativalu and Muscott were making their AEW Dark debut together, but it was a short-lived one. They each got ...