(Di sabato 10 dicembre 2022) L’articolo 55 del CCNL scuola del 2007, regolamenta ladisettimanale delATA a 35. A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, per ilATA nel CCNI comparto scuola anni 1998-2001, all’art. 33 comma 5, è stata introdotta lasettimanale a 35 ore. L'articolo .

Il Post

L'articolo 55 del CCNL scuola del 2007, regolamenta ladi lavoro settimanale del personale ATA a 35. A partire dall'a.s.1999/2000, in prima applicazione, per il personale ATA nel CCNI comparto scuola anni 1998 - 2001, all'art. 33 ......10 (per le donne 41,10), c'è la via alternativa della...10), c'è la via alternativa delladidi lavoro o ... L'importo sarebbe pari alla pensione maturata al momento'... I sorprendenti esperimenti sulla settimana corta