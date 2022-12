Regragui | «Siamo il Rocky Balboa di questo Mondiale»

(Di sabato 10 dicembre 2022) L’allenatore del Marocco, Walid, ha parlato alla stampa dopo la vittoria sul Portogallo che ha regalato al Marocco la semifinale del. Una partita e una vittoria storiche. Mai prima d’ora una squadra africana era arrivata atraguardo, nella Coppa del Mondo. Le parole del commissario tecnico sono su A Bola. «Dopo la Spagnariusciti a prevalere anche contro una grande squadra come il Portogallo. Abbiamo dato il massimo, abbiamo ancora qualche giocatore acciaccato, ma chi gioca si è battuto fino allo sfinimento!gruppo ha un’incredibile forza mentale».continua: «Prima della partita ho detto ai ragazzi che bisognava scrivere la Storia per l’Africa! Sono molto, molto orgoglioso di loro». In conferenza stampa,ha fatto ...

