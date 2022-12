Reggio Calabria | il caso delle doppie fatture pagate dall’Asl | sette condanne e dieci assoluzioni

(Di sabato 10 dicembre 2022) È arrivato a sentenza uno dei più importanti processi che certifica i famosi “doppi pagamenti” che l’Azienda sanitaria diha effettuato negli anni in favore di strutture e cliniche private. Venerdì sera, nell’aula bunker, si è concluso con 7e 10il processo “Fiscer” nato da un’inchiesta della Guardia di finanza che, nel corsoindagini, ha analizzato più di centopresentate dallo “Studio radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno e poste a fondamento di diversi decreti ingiuntivi divenuti esecutivi a seguito della mancata opposizione dell’Asp reggina. In sostanza, stando all’inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dai pm Giulia Scavello e Marika Mastrapasqua, si trattava di una transazione di oltre 7 milioni di ...

CityNow

Consolato Cicciù - - > Proseguono gli eventi dell' Automobile Club didal nome 'Aspettando il Natale' . Dopo la mostra d'arte di ieri, questa mattina si è tenuto l'incontro con il prof. Riccardo Partinico dedicato ai Bronzi di Riace e alla loro identità .... tra i quali anche i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di, Paolo Brunetti, insieme agli altri rappresentanti delle istituzioni ... Reggio piange la scomparsa di Nino 'Mazzola' Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2823 (42 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2780 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 199706 (198822 guariti, 884 deceduti). Vibo Valentia: CASI ATTIVI 451 (12 in ...Gianni Versace nasce nel 1946 a Reggio Calabria ma ben presto si trasferisce a Milano, la capitale della moda, la città dove tutto è possibile, e dove le aziende, soprattutto in quel momento, stavano ...