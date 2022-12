Record di ammonizioni ' mondiali' nella partita tra  Argentina e Olanda 

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Il tesissimo quarto di finale trae Olanda ha stabilito il nuovodiper unadei, ben 18, superando "la battaglia di Norimberga" del 2006, quando il Portogallo batte' proprio gli Oranje agli ottavi per 1-0 tra lo sventolio di 16 gialli da parte dell'arbitro russo Valentin Ivanov. Il direttore di gara, lo spagnolo Mateu Lahoz, ha però espulso un solo giocatore, Dumfries, per somma dial termine dei calci di rigore, contro i quattro di Ivanov. Lesono state otto per l'Olanda (di cui due per l'esterno interista, sanzionato la seconda volta al termine dei rigori) e otto per l', a cui si aggiungono quelle ai due ct, Louis Van Gaal e Lionel Scaloni. Insomma, la 'battaglia ...

