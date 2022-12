Realme 10 Pro e Pro Plus | schede tecniche e prezzi

(Di sabato 10 dicembre 2022)10 Pro e 10 Proescono dai confini cinesi, abbracciando così il mercato internazionale. Scopriamoli insiemerilascia finalmente sul mercato internazionale10 Pro e 10 Pro, due smartphone di fascia media e medio-alta con tutte le carte in regola per rivelarsi best buy. I duesaranno inoltre equipaggiati con la nuovaUI 4.0 (basata su Android 13) ed avranno dalla loro una particolare attenzione al design e all’ottimizzazione delle cornici. Scopriamo ora insieme caratteristiche10 Pro: scheda tecnica Display: LCD 6,72? FHD+, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 240Hz, 680 nit max, contrasto 1.400:1, certificazione TÜV Rheinland, body ratio ...

Realme rilascia finalmente sul mercato internazionale Realme 10 Pro e 10 Pro Plus, due smartphone di fascia media e medio-alta con tutte le carte in regola per rivelarsi best buy. I due Realme saranno ...realme si dimostra ancora una volta una delle aziende produttrici di smartphone più concentrate sullo sviluppo e l'innovazione dei suoi prodotti introducendo una novità più che attesa nel panorama mob ...