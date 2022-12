Quanti soldi ha guadagnato Marta Bassino vincendo il gigante di Sestriere? Cifre e montepremi

(Di sabato 10 dicembre 2022)ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Dopo il secondo posto ottenuto al termine della prima manche, l’azzurra si è scatenata nella frazione decisiva sulle nevi italiane e ha fatto festa in casa. La piemontese è stata semplicemente sublime e ha trionfato con 11 centesimi di vantaggio sulla svedese Sara Hector e 0.40 sulla slovacca Petra Vlhova, mentre Federica Brignone si è fermata ai piedi del podio precedendo la francese Tessa Worley e la statunitense Mikaela Shiffrin. La 26enne ha così conquistato la sua sesta affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante (tutte nella stessa specialità), tornando a festeggiare dopo quasi due anni dall’ultimo sigillo (16-17 gennaio 2021, doppietta a Kranjska Gora). La Campionessa del Mondo di slalom ...

