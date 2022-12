Quanti contributi servono ora Come andare in pensione nel 2023

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nel governo qualche tensione si registra sul fronte interno alla maggioranza, con Forza Italia che continua a chiedere l'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro, escluso però dalla Lega, Ma gli azzurri non intendono mollare, anzi il partito del Cav "intende continuare a battersi", annuncia il capogruppo in commissione Bilancio Roberto Pella assicurando che "non molleremo" affinché "l'aumento possa attestarsi, per ora, sulla soglia dei 600 euro per arrivare poi, entro la legislatura, a 1.000 euro". Ma gli azzurri aprono anche un altro fronte, quello del Superbonus: "Non si cambiano le carte in tavola mentre si sta giocando" e quindi "non chiediamo chissà quale proroga ma solo quella del 31 dicembre", affrontando un "altro tema essenziale: lo sblocco dei crediti", dichiara il capogruppo alla Camera Alessandro Cattaneo. Anche "Noi moderati lavorerà in Parlamento per aumentare il ...