Quant’è fallace | disillusa e caparbia la dimensione umana

(Di sabato 10 dicembre 2022) "Amare una cosa non equivale a conoscerla". Semplice, lapidaria, perfino banale. La frase che Elizabeth Jane Howard mette in bocca ad Anne in “Quel tipo di ragazza” (Fazi) sembra innocua e per questo sussurrata con noncuranza, ma a un occhio attento rivela tutta la portata del romanzo: Howard torna sempre sul luogo del delitto – che per lei equivale al rapporto di coppia, ai tic delle donne, ai vizi degli uomini – e lo fa con eleganza e originalità. Non è facile costruire una narrazione interamente su queste cose – matrimoni, figli, amanti, gente di successo e grandi falliti – eppure lei ci riesce senza apparire monotona. Howard conserva un punto di vista speciale, che vuol sembrare convenzionale ma che alla fine lascia il lettore a bocca aperta. Più che indagare le azioni del romanzo – tutto presto detto: all’interno di una coppia consolidata, quella di Anne e Edmund, s’inserisce ...