Qatargate | sacchi di banconote a casa di Kaili Europarlamentari socialisti nel mirino

RaiNews

, continuano a uscire particolari che sembrano aggravare la posizione dei parlamentari ... la greca Eva Kaili, già fermata dalla polizia belga e nel cui domicilio sarebbero stati trovati..., continuano a uscire particolari che sembrano aggravare la posizione dei parlamentari ... la greca Eva Kaili, già fermata dalla polizia belga e nel cui domicilio sarebbero stati trovati... Qatargate al Parlamento europeo: chiesta la sostituzione della greca Kaili come vicepresidente Qatargate. Sulla vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, già fermata dalla polizia belga e nel cui domicilio sarebbero stati trovati sacchi di denaro in contanti dagli inquirenti, v ...Il sospetto è quello di essere intervenuto “politicamente” con i componenti che lavorano al Parlamento Europeo “a beneficio di Qatar e Marocco ,” in cambio di versamenti di somme di denaro e doni o re ...