Qatar | vacanze da 100 mila euro e doni | le carte che accusano Panzeri E spuntano i favori al Marocco

... secondo quanto emerso da informazioni contenute in alcuni documenti trasmessi dalle autorità belghe a quelle italiane poteva permettersi di fare con la famigliaper un costo che arrivava ...... "avrebbe detto" al marito "che non poteva permettersi di spendere 100mila euro per lecome ... Leggi anche, L'Echo: "Sacchi di banconote a casa di Eva Kaili" Europarlamento, sospetta ...L’inchiesta belga su la presunta corruzione di Antonio Panzeri per sostenere i progressi del Qatar nel campo dei diritti umani, ha coinvolto anche Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivame ...La Germania e il Bayern Monaco si sono svegliati questa mattina con la notizia di un incredibile infortunio a Manuel Neuer. È lo stesso portiere tedesco, che da pochi giorni aveva lasciato il ritiro d ...