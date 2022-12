Qatar | media | sacchi di contanti a casa eurodeputata Kaili

Agenzia ANSA

"Sacchi di banconote" sono stati trovati nel corso delle perquisizioni della polizia giudiziaria presso l'abitazione della vice presidente dell'Eurocamera Eva Kaili, ora agli arresti. E' quanto si ...Grant a inizio settimana aveva comunicato di essere stato visitato nell'infermeria delcenter ... aveva fatto notizia di recente per essere stato detenuto inper aver indossato una ... ++ Qatar: media, indagata anche vicepresidente Pe Kaili ++ - La voce degli eurodeputati Mazzette per influenzare le decisioni sul Qatar: la procura di Bruxelles apre uno squarcio nell'Eurocamera in un'inchiesta che si preannuncia sanguinosa per la reputazione del ...A sera, il caso delle presunte mazzette del Qatar fa tremare anche i vertici del Parlamento europeo e del gruppo dei Socialisti e democratici (S&D). Non solo i quattro italiani fermati durante ...