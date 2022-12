Qatar | la presidente Metsola | «Il Parlamento si oppone con fermezza alla corruzione»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ileuropeo prende posizione in merito all’inchiesta per riciclaggio eche avrebbe coinvolto ilsu sospette mazzette arrivate dal. LaRobertadichiara che il«sifermamente». Precisa che, in questa fase in cui sono in corso le indagini, non possono commentare «se non per confermare che coopereremo pienamente con tutte le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie pertinenti». Lo scrive sul suo account Twitter e ribadisce che faranno «tutto il possibile per aiutare il corso della giustizia». Al centro delle indagini in manopolizia belga e diffuse ieri, 9 dicembre, c’è un Paese del Golfo, il ...