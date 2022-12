Qatar 2022 | il giornale Le Matin | “Marocco leggendario e fenomenale | è il primo paese africano in semifinale”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Dopo la straordinaria vittoria delai quarti di finale dei Mondiali dicontro il Portogallo, il quotidiano marocchino francofono ‘Le’ ha così celebrato la stessa: “Storico,. I Leoni dell’Atlas hanno superato tutti i pronostici e in più hanno nauseato alcuni dei colossi del calcio mondiale. Dopo il Belgio e la Spagna, ilsi è regalato lo scalpo di un nuovo gigante mondiale: il Portogallo. Per la prima volta della storia della Coppa del Mondo, l’Africa e i paesi arabi saranno in, grazie all’incredibile prestazione delcontro il Portogallo (1-0). I Leoni dell’Atlas hanno soggiogato il pianeta calcio eliminando un’altra nazionale candidata. I desideri più folli ...

ROMA - Il Marocco batte 1 a 0 il Portogallo e si qualifica per le semifinali dei mondiali di. All'Al Thurama Stadium di Doha è decisiva la rete messa a segno al 42esimo del primo tempo da Youssef En - Nesyri. L'attaccante del Siviglia sfrutta di testa un clamoroso errore in uscita ...Marocco Portogallo, le lacrime di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio che ha sancito l'eliminazione daIl Marocco è nella storia, portando l'Africa per la prima volta alle semifinali di un Mondiale dopo l'1 - 0 al Portogallo. In lacrime nel post partita Cristiano Ronaldo, in quella che è ...