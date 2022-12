Qatar 2022 | il fratello di Grant Wahl accusa | L' hanno ucciso perché io sono gay

Leggi Anche Mondiali, giornalista Usa muore d'infarto durante Argentina - Olanda L'accusa lanciata via social da Eric Wahl sul decesso improvviso del fratello durante il match Olanda - Argentina, fa ...Fino a pochi giorni fa la vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kaili (socialista), ora in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta per la corruzione dal, ha difeso in aula i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti in vista dei Mondiali di calcio in corso.Corruzione del Qatar, sconcerto a Bruxelles: l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino ha votato «a favore» della risoluzione con cui il Parlamento Europeo, lo scorso 24 novembre, ha stigmatizzato la ...Appuntamento con la storia per il Marocco di Walid Cheddira. La punta del Bari ed i suoi compagni, oggi pomeriggio alle 16, si giocheranno l’accesso alle semifinali del Mondiale in ...