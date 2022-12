Qatar 2022 | giornalista Usa muore durante Argentina-Olanda

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – Si è improvvisamente accasciato ed è morto mentre coprivailamericano Grant Wahl, 48 anni, veterano dei cronisti sportivi, inviato inper i Mondiali. Dove, nei giorni scorsi, era stato brevemente fermato dalle autorità di Doha perché indossava una t-shirt arcobaleno a sostegno dei diritti Lgbtq. Le circostanze della sua morte non sono chiare, ma nei giorni scorsi aveva lamentato di non sentirsi bene, tanto da essersi rivolto all’ambulatorio del centro stampa, credendo di avere una bronchite. Gli era stato somministrato uno sciroppo per la tosse e ibuprofene. Aveva poi detto di sentirsi meglio, dopo avere ammesso di aver sofferto, il 3 dicembre scorso, “una capitolazione involontaria da parte del mio corpo e della mia mente” dopo la partita Stati ...

vanta 10 presenze con la prima squadra in quest'annata, le ultime cinque le ha giocate tutte dall'inizio fino alla sosta imposta dai Mondiali in. Renan è la grande certezza della Nazionale ...Lusail, 9 dic. – (Adnkronos) – L'Argentina spreca due gol di vantaggio ma riesce lo stesso a raggiungere la semifinale dei Mondiali in Qatar. L'Albiceleste batte l'Olanda 6-5 ai rigori dopo una gara ...Lusail, 9 dic. – (Adnkronos) – Sarà l'Argentina l'avversaria della Croazia nella prima semifinale del mondiale di Qatar 2022, in programma il 13 dicembre. L'albiceleste sconfigge 6-5 ai rigori ...