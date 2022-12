Qatar 2022 | Ben Jelloun | “vittoria storica Marocco | possono arrivare fino in fondo”

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – “E’ una, mai vista. Per la prima volta una squadra araba, africana arriva a questo livello in modo eclatante, magnifico, elegante e superbo. Ora niente fermerà i Leoni dell’Atlas chein”. Ad affermarlo, intervistato dalla tv francese ‘Bfm’, è lo scrittore franco-marocchino Tahar Bencommentando ladelcontro il Portogallo ai Mondiali in. “C’è stato un lavoro straordinario dell’allenatore dele i giocatori sono decisi di andarein. Avremo ancora delle sorprese”, sottolinea lo scrittore nato a Fes. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Napoli, 10 dicembreLe immagini dei festeggiamenti della comunità marocchina a Napoli, a piazza Mancini, nei pressi ... dopo la vittoria del Marocco contro il Portogallo ai mondiali in. Il ...e riscrive la storia qualificandosi alle semifinali del Mondiale in. L'impresa della squadra di Regragui , che si è imposta su e compagni con il risultato di 1 - 0, ha esaltato i tifosi marocchini e non solo. Chi non è rimasto indifferente alle gesta di Ziyech ...Si è concluso da pochi instanti il primo tempo dell'ultimo quarto di finale del Mondiale. Al termine della prima frazione è la Francia a comandare sull'Inghilterra. Il gol del vantaggio transalpino ...Il centrocampista del Borussia Dortmund è infatti sceso in campo da titolare contro la Francia nel quarto di finale di Qatar 2022. E diventa così il più giovane a giocare dal primo minuto un quarto ...