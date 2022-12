Puglia | maltempo | allerta per temporali e vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 15 odierne per ventisette ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali dellasettentrionale e sul Salento, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nel resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli; Venti: da forti aoccidentali.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper...

Lanon è fra le regioni in allerta (immagine in basso: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile).... Toscana, Lazio, Campania, Calabria tirrenica e, meno intense altrove. Neve sulle Alpi anche ... ponte dell'Immacolata all'insegna delPiogge sparse e temperature in calo segneranno i ...Tempo soleggiato al Nord-Ovest e nelle Alpi centrali. Parziali schiarite possibili nell’arco della giornata su Puglia, settore ionico, nordest della Sardegna, bassa Toscana e Lazio. Prevalenza di ...Intensa perturbazione nel weekend del 10-11 dicembre:rischio di forti piogge. Da domenica nucleo di aria gelida con crollo termico. Le previsioni meteo ...