Probabili formazioni Argentina-Croazia | semifinale Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ledi, primadeidi. La partita è in programma martedì 13 9 dicembre alle 20:00 e le due nazionali sono pronte a contendersi il pass per l’ultimo atto del torneo iridato. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sui canali Rai oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Dopo aver eliminato le rispettivamente Olanda e Brasile, Scaloni e Dalic sono pronti a sfidarsi. L’parte favorita, ma con questa, non è detta l’ultima. Chi vincerà tra questa sfida e potrà continuare a coltivare il sogno mondiale?– Operazione recupero per Angel Di Maria. Se non dovesse farcela tre opzioni: Correa, ...