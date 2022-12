Portogallo | frattura al gomito per Pepe

... tra questi c'è anche Georginio Wijnaldum, che continua nel percorso di recupero dalla... quando si sottoporrà ad un nuovo controllo (prima di partire per ilcon il resto della ...RITORNO - L'olandese, il prossimo 15 dicembre svolgerà la visita di controllo per capire l'effettivo recupero dopo laalla tibia rimediata in allenamento il 16 agosto scorso. In caso di ...Il Portogallo cade contro il Marocco e chiude ai quarti di finale la propria avventura ai Mondiali in Qatar, ma Pepe non ci sta. L'esperto difensore lusitano, riporta Relevo, si è sfogato duramente al ...Nei mesi scorsi, dopo 4 goal e 1 assist in 9 presenze, tra Amallah e lo Standard Liegi si è creata una frattura che difficilmente potrà ... in occasione della sfida dei quarti di finale contro il ...