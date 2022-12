Portogallo eliminato | le sorelle di Ronaldo contro il ct e la stampa

(Di sabato 10 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione”. Non usa mezze parole Elma Aveiro, la sorella di Cristiano, dopo la sconfitta delper 1 a 0il Marocco nei quarti di finale del Mondiale in Qatar. Nella storia su Instagram, riferisce il quotidiano sportivo A Bola, la sorella di Cr7 lancia l’hashtag #fernandosantosout, ossia “fuori Fernando Santos”, il ct della nazionale portoghese. Sui social attacca anche Katia Aveiro, altra sorella di CR7. “In attesa della lista dei colpevoli di questa sconfitta… I telecronisti furbi (falliti) indevono essere preoccupati per l’andamento del lavoro… Triste per la squadra, ora bisogna alzare la testa e seguire il percorso… Dio sa tutto”, scrive prima di dedicare un pensiero al fratello, in lacrime dopo la ...

